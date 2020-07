Álbum de Dalai Lama chega ao topo da parada Billboard

publicidade

O líder espiritual do budismo tibetano, Dalai Lama, alcançou o primeiro lugar da lista New Age da Billboard, com o álbum “Inner World”.

As 11 faixas do disco, lançado em 6 de julho - data do aniversário de Tenzin Gyatso, o Dalai Lama -, reúne mantras de sete Budas, conversas, meditações e frases da religião.

Em um vídeo de divulgação, publicado no site do líder espiritual, ele diz que o propósito de sua vida é "servir o máximo que puder" e que a música tem a capacidade de ajudar as pessoas de uma maneira que ele não consegue.

O álbum tem ainda um material escrito com informações sobre cada uma das faixas e desenhos feitos pelas artistas Ella Brewer e Tiffany Singh.

As primeiras gravações foram feitas na casa do Dalai Lama, em Dharamsala, na Índia.