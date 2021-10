É tempo de carnificina nas telas

publicidade

Por fim os fãs da Marvel e das adaptações dos quadrinhos para as telonas podem festejar a chegada aos cinemas, em estreia a partir desta quinta-feira, de “Venom: Tempo de Carnificina”. Com assinatura da Sony Pictures, o filme traz um dos vilões do Homem-Aranha, Venom, que já esteve nas telas de cinema no ano de 2018 e retorna agora com um embate entre duas espécies que habitam o mesmo corpo. Pela primeira vez, Cletus Kasady, vivido pelo talentoso e multifacético ator Woody Harrelson, se apresenta como o vilão Carnificina, uma variante vermelha e ainda mais destrutiva do já conhecido Venom.

Por conta da Covid-19, “Venom: Tempo de Carnificina” foi um dos diversos filmes que sofreu com constantes adiamentos. A princípio o filme ganharia as telas em outubro de 2020. Foi adiado para junho de 2021 e, depois para setembro deste ano. Agora, para alegria dos fãs desta mescla de aventura, embates sanguinolentos, comicidade e ação, a espera chegou ao fim.

Ainda que para os fãs não seja necessário dizer, em “Venom: Tempo de Carnificina”, o personagem principal, vivido pelo ator Tom Hardy, é Eddie Brock, um jornalista investigativo, que tem um quadro próprio em uma emissora local. Um dia, ele é escalado para entrevistar Carlton Drake, na pele do ator, musicista e ativista inglês Riz Ahmed, o criador da Fundação Vida. Drake tem realizado investimentos em missões espaciais de forma a encontrar possíveis usos medicinais para a humanidade. Após acessar um documento sigiloso enviado à sua namorada, a advogada Anne Weying (Michelle Williams), Brock descobre que Drake tem feito experimentos científicos em humanos. É então o momento em que ele resolve denunciar esta situação durante a entrevista, e por isso acaba sendo demitido.

Seis meses depois, o ainda desempregado Brock é procurado pela dra. Dora Skirth (Jenny Slate) com uma denúncia: Drake estaria usando simbiontes alienígenas em testes com humanos, muitos mortos, como cobaias.

A direção de “Venom: Tempo de Carnificina” é de Andy Serkis. O filme quebrou o recorde de bilheteria, durante sua estreia nos EUA. Faturou 90,1 milhões de dólares nas bilheterias da América do Norte, tornando-se a maior estreia nos EUA e Canadá desde março de 2020, quando a Covid-19 criou restrições e afastou o público dos cinemas. O valor é tão alto que também resulta no segundo maior lançamento já feito durante o mês de outubro no mercado norte-americano, perdendo apenas para “Coringa”, que faturou 96 milhões de dólares, em 2019.

Até a estreia da nova aventura de Eddie Brock em “Venom: Tempo de Carnificina”, os melhores números de abertura de três dias da pandemia nas bilheterias era ostentado pela polêmica “Viúva Negra”, que fez quase 81 milhões de dólares, seguida pelo épico oriental “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Aneis”, que chegou a 75,4 milhões de dólares, valor este que chegou a 94,7 milhões de dólares em quatro dias, com o feriado do Dia do Trabalho.

Todas as maiores bilheterias são filmes de super-heróis, especificamente adaptações dos quadrinhos da Marvel. E com o lançamento atual, Venom também estende a parceria entre a Sony e a Disney.