"Ói Nóis Aqui Traveiz" marca presença na 12ª Mostra de Teatro de Rua de Porto Alegre

A peça "O Amargo Santo da Purificação" - Uma visão alegórica e barroca da vida, paixão e morte de Carlos Marighella, é uma criação coletiva para teatro de rua da Tribo de Atuadores Ói Nois Aqui Traveiz, que acontece nesta quinta-feira, dia 1º, às 15h, em frente ao Centro Esportivo Cultural Bom Jesus, Vila Sapo (rua Marta Costa Franzen, 101). A apresentação marca o pré lançamento da 12ª. Mostra de Teatro de Rua de Porto Alegre, que acontece de 11 a 18 de dezembro, numa realização da Secretaria Municipal de Cultura.

Com esta peça, o Ói Nóis Aqui Traveiz, atualmente com o projeto Arte Pública em andamento, percorreu a maior parte dos estados brasileiros e apresentou-se também em Portugal. A encenação coletiva conta a história de Carlos Marighela. Na sequência de cenas o público assiste a momentos importantes desta trajetória, desde as origens na Bahia, sua juventude e poesia, as passagens no Estado Novo e suas consequências com o endurecimento do regime, a resistência e a prisão. "O Amargo Santo da Purificação" resgata essa história buscando um retrato humano do que foi o Brasil no século XX.

A dramaturgia elaborada pelo grupo parte dos poemas escritos por Carlos Marighella que, transformados em canções, são o fio condutor da narrativa. Utilizando a plasticidade das máscaras de elementos da cultura afro-brasileira e figurinos com fortes signos, a encenação cria uma fusão do ritual com o teatro dança. Por meio de uma estética 'glauberiana', o Ói Nois Aqui Traveiz traz novamente para as ruas da cidade uma abordagem épica das aspirações de liberdade e justiça do povo brasileiro. No elenco estão os atuadores Paulo Flores, Tânia Farias, Clélio Cardoso, Marta Haas, Roberto Corbo, Eugênio Barboza, Alex Pantera, Keter Velho, Márcio Leandro, Lucas Gheller, Aline Ferraz, Thali Bartikoski, Helen Sierra, Rafael Torres, Jules Bemfica, Thais Souza, Gengiscan, Ellen Hiromi, Kayzee Fashola, Millena Moreira, Fabrício Miranda, Daniel Steil, Marcio Menezes e Luana Rocha.

O Amargo Santo da Purificação – estreia da nova montagem

Dia 1 de dezembro, 15h

Em frente ao Centro Esportivo Cultural Bom Jesus (Vila Sapo) - Rua Marta Costa Franzen, bairro Bom Jesus

Entrada franca