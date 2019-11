Último episódio de "The Good Place" terá 90 minutos de duração

publicidade

"The Good Place" vai se despedir dos fãs com um episódio especial. Segundo o site Deadline, o último capítulo da série terá 90 minutos de duração e será exibido no dia 30 de janeiro de 2020. A produção da NBC é transmitida com um dia de diferença no Brasil pela Netflix, sempre nas sextas-feiras.

Logo após a exibição, a equipe da comédia participará do talk-show "Late Night with Seth Meyers", onde discutirão sobre o conceito do programa que conquistou milhares de fãs.

Com quatro temporadas, "The Good Place" reúne no elenco Kristen Bell, Ted Danson, Jameela Jamil, William Jackson Harper, Manny Jacinto e D'Arcy Carden.