17ª Jornada Nacional de Literatura é adiada em Passo Fundo

publicidade

A Universidade de Passo Fundo anunciou, nesta segunda-feira, que a 17ª Jornada Nacional de Literatura não irá acontecer este ano. Em nota divulgada, a instituição, que realiza o evento em parceria com a prefeitura de Passo Fundo, comunicou que o adiantamento da edição ocorreu por restrições financeiras.

"Nesse sentido, despenderam expressivos esforços a fim de garantir a realização de mais uma edição das Jornadas Nacionais de Literatura, no entanto, a conjuntura econômica nacional impõe um cenário de contenção e exige restrições de investimentos em atividades nas mais diferentes áreas", diz o texto. "Assim, a 17ª edição da Jornada Nacional de Literatura e a 9ª edição da Jornadinha Nacional de Literatura, previstas para o período de 30 de setembro a 4 de outubro de 2019, serão postergadas."

Segundo o comunicado, a Universidade de Passo Fundo e a prefeitura pretendem realizar uma nova edição para o primeiro trimestre de 2020. "A realização, no entanto, depende da autorização do governo federal para que os recursos liberados via Ministério da Cidadania possam ser utilizados no ano que vem", conclui.

Movimentação literária

A Jornada Nacional de Literatura ocorre há 36 anos em Passo Fundo e está entre as maiores movimentações literárias da América Latina. O evento reúne leitores, escritores, artistas, pesquisadores e intelectuais, com o objetivo de formar leitores multimidiais, emancipados e críticos. Em paralelo, também ocorre a Jornadinha Nacional de Literatura voltada para o público infanto-juvenil.