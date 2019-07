47º Festival de Cinema de Gramado anuncia longas gaúchos concorrentes

publicidade

O Festival de Cinema de Gramado divulgou, nesta terça-feira, os filmes gaúchos que irão disputar o prêmio de Melhor Filme na 47ª edição. A mostra competitiva deste ano estreia a categoria destinada às produções feitas no Estado.

A iniciativa é uma forma de valorizar o cinema gaúcho, que tem tido um crescimento considerável e, também, atende uma demanda das entidades do segmento do Rio Grande do Sul.

A 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado ocorre de 16 a 24 de agosto.

Confira os títulos selecionados para a disputa:

• "Plauto, Um Sopro Musical", de Rodrigo Portela

• "Os Passarinhos de Massachusetts", de Bruno de Oliveira

• "Disforia", de Lucas Cassales

• "Super Tinga Herói de Dois Continentes", de Luciano Moucks e Luciana Rodrigues

• "Raia 4", de Emiliano Cunha