50 Tons de Pretas lança música com participação de Tati Portela

Já está nas redes sociais da 50 Tons de Pretas, “A nossa canção”, balada pop que surgiu do encontro com a lenda da música negra brasileira Macau, em 2019, que ganhou clipe com lançamento neste domingo (10 de julho). Na ocasião do encontro com Macau, as artistas estavam no Rio de Janeiro divulgando seu espetáculo “A mais pura verdade” e, por intermédio do músico Udi Fagundes, tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente o compositor de “Olhos Coloridos”. Deste encontro nasceu “A nossa canção”, que fala exatamente sobre essa sinergia. Agora chega o clipe, assinado por Ricardo Laje e repleto de encontros potentes.

Quando gravaram seu primeiro disco autoral, “VOA”, em 2020, “A nossa canção” fez parte das selecionadas para compor o álbum e seu registro promoveu mais um encontro, desta vez das Pretas com a cantora Tati Portella. A ex-vocalista da Chimarruts mantém laços de amizade e trocas artísticas com Dejeane Arruée há mais de 20 anos, e vem realizando parcerias nos palcos com as Pretas desde a concepção da banda. Agora, na retomada das atividades pós-pandemia, as Pretas trazem o registro audiovisual desta canção e os encontros estão lá: com Tati Portella, com a nova Orla do Guaíba em Porto Alegre, e com as águas.

No dia da gravação era esperado um céu azul e uma temperatura agradável de outono, no entanto, o que a equipe dirigida por Ricardo Lage encontrou foi um céu nublado, muito vento e as águas do Guaíba extremamente agitadas. Mas isso não impediu a trupe de compreender os sinais da natureza e registrar o impacto do contraste da balada pop e suave com o firmamento cinza e a impaciência do lago mais icônico do Rio Grande do Sul, antecipando todo charme do inverno gaúcho no espaço público recentemente revitalizado da capital, num dos dias mais frios do ano, contrariando as previsões climáticas que a equipe seguiu durante a pré-produção.



Esse dia foi marcado por mais um grande encontro: o das artistas com a divindade Oxum, orixá das águas, das águas calmas, das emoções, do ouro traduzidos nas cores amarelo e branco que compõe as tonalidades das imagens, demonstrando a riqueza e abundância que Oxum traz consigo. E no figurino, escolhido previamente com zelo e capricho pelas Pretas e Tati, toda a alegria e emoção foi traduzida nos tons de amarelo e branco de suas roupas, nos sorrisos e na leveza da balada, e dos tecidos e cabelos que dançavam ao vento enquanto elas entoavam: “ Quero ouvir você cantar, quero ver você sorrir. Quero ver você dançar assim.”