68ª Feira do Livro: programação é divulgada

A programação da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre já está disponível no site. O evento começa no dia 28 de outubro. O início da festa será proclamado, às 18h, no Teatro Carlos Urbim (Praça da Alfândega, s/n). A maioria das atividades ocorrem na Praça da Alfândega, em espaços montados especialmente para o evento e locais no Centro-Hitórico, até 15 de novembro.

Um dos destaques é a conversa com o tema "A escrita como veículo de transformação social", no dia 30 de outubro, às 17h30, no Auditório Barbosa Lessa (R. dos Andradas, 1223). Com Cida Bento, Adriana Santos e mediação de Bruna Fernandes Marcondes. Cida Bento é doutora em psicologia, eleita pela revista britânica The Economist uma das cinquenta pessoas mais influentes do mundo no campo da diversidade, ("O Pacto da Branquitude", Cia das Letras/2022) e Adriana Santos, Coordenadora de Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Porto Alegre.

Entre os destaques está "Literatura, vida e realidade", no dia 1º de novembro, às 18h. Este debate conta com a presença de MV Bill, rapper, escritor, ator e cineasta brasileiro. Nascido e criado na comunidade carioca Cidade de Deus. Ativista social foi um dos fundadores da ONG Central Única das Favelas (CUFA), que através do conceito do movimento Hip Hop, desenvolve projetos sociais e culturais nas comunidades carentes.( MV Bill A vida me ensinou a caminhar, Editora AGE/2022). O autor conversa com Domicio Grillo, músico, comunicador e radialista.

No dia 3 de novembro, à 13h30min, o foco é "A urgência da representatividade negra na Literatura Infantil: reflexões e referência". Em uma roda de conversa com a escritora Sonia Rosa, mestre em Relações Étnicos Raciais, pedagoga, professora e contadora de histórias. Tem mais de 50 livros publicados. Sua obra literária é repleta de personagens negros em protagonismo. Em quase 30 anos de carreira, já recebeu alguns prêmios e seus livros estão presentes em muitas escolas públicas do pais. Alguns de seus livros foram editados em outros países. A autora tem 12 bibliotecas escolares batizadas com seu nome.

Outra presença é da Monja Coen, no dia 4 de novembro, às 18h. Com a temática de "Vamos despertar? Vamos fazer o voto de nunca desistir de nós e de todos os seres? Ainda dá tempo, podemos nos transformar em sementes de compaixão e paz"Monja Coen reflete sobre importância de aproveitar os momentos duros para empreendermos mudanças positivas e decisivas em nossas vidas.Autora bestsseller, já publicou vários livros pela editora "Planeta: Zen para distraídos", "A sabedoria da transformação", "108 contos e parábolas orientais", "Aprenda a viver o agora", "O que aprendi com o silêncio", "Ponto de virada" e o lançamento "Que sementes você está regando". Este evento requer retirada de senha para acesso (senhas distribuídas no próprio dia do evento, a partir das 12h30, no Balcão de Informações da Feira, localizado na Praça da Alfândega).

Em mais uma conversa, dessa vez com título "A superação,o resgate e o papel dos livros na trajetória da luta pela inclusão", no dia 12 de novembro, às 17h30, no Auditório Barbosa Lessa. Conta com a participação de Eliana Alves Cruz, Clarice Fortunato e Dóris Soares e trata sobre o resgate da memória e a preservação da identidade cultural negra. As histórias de vida de mulheres dedicadas e luta pela inclusão O resgate da memória social e cultural afro-brasileira. Histórias de um Brasil escravocrata de ontem e de hoje. Eliana Alves Cruz,( "Nada digo de ti, que em ti não veja", Pallas/2020) e Clarice Fortunato, ("Da vida nas ruas ao teto dos livros", Pallas/2020) converam sob a mediação de Dóris Soares.