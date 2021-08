A abrangência da Lei Aldir Blanc no primeiro dia da Conferência de Cultura

publicidade

O terceiro ciclo da 5ª Conferência de Cultura, promovido pela Secretaria do Estado e da Cultura (Sedac/RS), iniciou nesta quinta-feira (19). A atividade foi um momento de reflexão sobre o momento delicado que todos os setores experienciam, entre eles, o setor cultural, o primeiro a parar, e sobre a luta dos artistas para manter seu sustento. Nesse contexto, em 29 de junho de 2020, o Governo Federal liberou a verba de R$ 3 bilhões para Estados, Distrito Federal e municípios. No Rio Grande do Sul foram quase R$ 70 milhões de reais utilizados por 394 dos 497 municípios existentes.

Entre os participantes da mesa de abertura, estava a secretária da Cultura, Beatriz Araujo, que destacou a importância da Conferência de Cultura: “O Rio Grande do Sul foi o único estado brasileiro que fez uma Conferência de Cultura para todas e todos que tivessem interesse em participar das discussões sobre as diretrizes que foram rigorosamente seguidas a partir das definições da Conferência, o resultado é a aplicação de 99,8% dos recursos que o estado recebeu”. A secretária falou também sobre as cotas sociais: “No momento de reflexão, temos que considerar os avanços, como as cotas sociais, que passam pela primeira vez, no RS, a fazer parte de uma política de estado”. Ela lembra que essa foi uma demanda da sociedade civil ouvida pelo Governo do Estado. Beatriz ressaltou que o trabalho com a LAB deve continuar, “Naturalmente, nós temos que seguir trabalhando para que a LAB siga existindo, esse trabalho todos nós temos que fazer, desde a Assembleia Legislativa, a Rede de Cultura Viva, os colegiados, o Codic e Sedac, todos”.

Outro momento importante da mesa de abertura foi a fala de Marcela Maciel e Simone Luz, representantes do Observatório Cultural, um projeto de extensão universitária em parceria com a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Feevale e Universidade La Salle (Unilasalle) em acordo de cooperação técnica com a Sedac. Marcela e Simone apontaram a importância do GT Mapeamento e o Mapa LAB, que segundo as pesquisadoras, é fundamental para perceber como cada município faz a gestão, não só dos recursos, mas também das informações relacionadas às políticas culturais. “Nós temos uma carência de políticas públicas voltadas para pesquisas, gestão de informações e sistematização de dados no campo da cultura, especialmente aqui no Rio Grande do Sul”, alertou Simone.

A live também trouxe informações importantes relacionada aos dados dos resultados da Renda Emergencial da Cultura, parte de um conjunto de ações previstas na LAB, destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública. A assessora técnica do Sedac, Luíza Maciel, compartilhou alguns dados obtidos a partir do cadastro na Sedac para o recebimento do auxílio. Após a análise, o número total de cadastros ficou em 2086, sendo que somente 522 foram deferidos. “O número alto de indeferidos se deu por conta do cruzamento de dados com a plataforma Dataprev, em que muitos cadastros já tinha recebido o auxílio emergencial disponibilizados pelo Ministério da Cidadania”, apontou a assessora técnica.

Com os cadastros foi possível criar indicadores, com os seguintes recortes: gênero, comunidade tradicional, raça e segmento principal de atuação. Entre os cadastrados os números mais expressivos são: 65% são homens, 29,6% se autodeclararam indígenas, 366,70% são brancos, 515,99% não tem nenhuma deficiência e quanto aos segmentos de atuação, o com maior porcentagem é o da música, com 141,27% de cadastros.

Os representantes da Central Única das Favelas (CUFA), Roberto Torres e Vinícius Duarte, comentaram os resultados do edital Ações Culturais das Comunidades, que a partir do programa RS Seguro, englobou 63 bairros ou regiões de 23 municípios, contabilizando três bairros por cidades. O número total de inscritos foi 7824, sendo 4736 contemplados. A porcentagem de destaque foi a de cotistas com 74,15%, sendo a metade mulheres.

O primeiro dia do terceiro ciclo, encerrou com uma apresentação do rapper MV Bill. Na sexta-feira e sábado as lives continuam no horário das 9h às 12h.

Confira a programação:

20/8 | 9h às 12h:

Edital Produções Culturais e Artísticas, Edital Aquisição de Bens e Materiais, Edital Criação e Formação – Diversidade das Culturas (parceria com a Fundação Marcopolo) e Prêmio Trajetórias Culturais – Mestra Sirley Amaro (parceria com o Instituto Trocando Ideia).

21/8 | 9h às 12h:

Construção, andamento, números e legado da 5ª Conferência Estadual de Cultura do RS, espaço da Comissão Organizadora da 5ª Conferência e encerramento.