A atriz Giulia Benite, que interpreta Mônica no cinema, participa de live neste domingo à tarde

Neste domingo, ocorre uma live com membros da equipe do novo filme “Turma da Mônica - Lições” (Brasil). Às 16h, o diretor Daniel Rezende e a atriz Giulia Benite, que interpreta a protagonita, Mônica, contam como a Mônica vai fazer para que todo mundo fique em casa. A atividade faz parte de uma estratégia de divulgação do filme, além de promover entretenimento para os fãs dos personagens, que ganharam versões com atores no filme “Turma da Mônica - Laços", exibido nos cinemas em 2019.

Em “Turma da Mônica – Lições”, adaptação da graphic novel homônima, os amigos Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali precisam, desta vez, encarar as consequências de um erro cometido na escola e os desafios da passagem da infância para a adolescência. Este longa-metragem foi rodado ao longo de cinco semanas em Poços de Caldas, Minas Gerais. Além dos atores-mirins também seguem no elenco Monica Iozzi, como Dona Luísa, e Paulo Vilhena, vivendo Seu Cebola. O filme conta com as participações de Malu Mader e Isabelle Drummond. Os outros atores da adaptação já participaram de lives nos últimos dias para falar da nova aventura, que deverá chegar em cinemas em dezembro deste ano. A transmissão deste domingo ocorre nos perfis da Cinemark e da Paris Filmes (@cinemarkoficial e @parisfilmes) no Instagram. O bate-papo leve e descontraído também estará promovendo o filme e usando a hashtag #TodosPelaMagiaDoCinema.