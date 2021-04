A banda FireWing lança novo álbum nesta sexta-feira, dia 23

publicidade

A banda FireWing lança seu segundo álbum, “Resurrection”, pela lendária Massacre Records, nesta sexta-feira, dia 23 de abril.

A capa de “Resurrection” foi desenvolvida por Junki Sakuraba. O disco conta com convidados de peso: Haydée Irizarry (Aversed, Carnivora), Bill Hudson (NorthTale) e Jenn Sakura.

O primeiro single apresentado foi “Tales of Ember & Vishap: The Meaning of Life (Extended Version)”. O segundo é “Far in Time”, canção chamada de lírica abstrata e que estabelece relação com a realidade atual.

O guitarrista Caio Kehyayan comenta o conceito: “A música fala sobre um mundo em escuridão. As pessoas entraram em uma batalha interna, pois o dragão Vishap está tentando sugar a chama de suas vidas, para tornar-se ainda mais poderoso”. A narrativa conta que a desistência desta batalha leva a morte, e que mesmo com o medo, ainda há uma esperança.

A proposta da Firewing, que reúne músicos formados na conceituada Berklee College of Music, é trazer novos ares para o symphonic metal, ao unir a técnica do heavy metal com orquestrações melódicas.

Na formação estão Airton Araujo (vocal), Chris Dovas (bateria), Peter de Reyna (baixo), Bruno Oliveira (guitarra e orquestrações) e Caio Kehyayan (guitarra).

Confira o vídeo de “Far in Time": https://youtu.be/1rULUyktzhk