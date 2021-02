A banda Mato Seco apresenta live neste sábado

publicidade

A banda Mato Seco participa do Carnarock Oz 2021, o evento em parceria com a Orangeira Music, neste sábado, a partir das 15h, com transmissão ao vivo pelo Youtube e Facebook. Participam também os grupos Naguetta, NDK e Teorias do Amor Moderno.

O evento beneficente arrecadará contribuições voluntárias para ajudar na compra de cilindros de oxigênio para a cidade de Manaus no Amazônas, que sofre com os altos números de infectados pela covid-19.

O Mato é formada por: Rodrigo Piccolo (vocal e guitarra), Eric Oliveira (guitarra), Osvaldo Ciziniaukas Jr. (contrabaixo), João Paz (órgão e piano), Tiago Rezende (bateria), Carlos Eduardo Gonçalves (percussão e voz) e Mauro Peres (percussão e voz), contagia milhares de fãs por onde passa.

Em 2020, o Mato apresentou uma série de lives beneficentes, e também preparou algumas canções e parcerias que serão lançadas este ano. No final de julho de 2020, a banda lançou o single “Filhos da Quarentena”, em parceria com o cantor João Suplicy.