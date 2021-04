A batalha final de poesia falada

publicidade

Os Slams saíram das ruas e estão no palco digital. Neste sábado, a partir das 14h, pode ser conferida uma batalha virtual do projeto Arena da Palavra entre poetas de coletivos literários de vários Estados do Brasil. A poeta baiana Jô Freitas fará a apresentação. O júri é formado por representantes do Slam OZ e Slam Resistência, ambos de São Paulo; do Slam Central, do Acre; do Slam Quentura, do Ceará, e Poetas Vivos, do Rio Grande do Sul. A transmissão é pelo canal do Polo Cultural no YouTube (www.youtube.com/channel/UCUPOduA2sFluR4eUh3TDoHA).

Os poetas vencedores em primeiro, segundo e terceiro lugares e o coletivo campeão receberão prêmios em dinheiro. O formato virtual permite que cada poeta esteja em sua casa e, ao mesmo tempo, conectado com outros concorrentes e a equipe do programa. O objetivo do projeto é levar a linguagem do slam para a Internet e oferecer o clima de uma batalha ao vivo.