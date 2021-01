A cantora Branka celebra o Dia da Bossa Nova

publicidade

A cantora e compositora Branka lança, nas plataformas digitais, neste Dia da Bossa Nova, 25 de janeiro, a sua gravação para “A felicidade”, parceria de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. A canção ganhou uma batida de samba de quadra, aproximando a Bossa Nova da Sapucaí.

Branka diz que, com o adiamento do carnaval, fazer essa releitura foi uma forma de reverenciar a nossa maior festa, uma festa que gera empregos e leva nossa cultura para o mundo. Com produção musical e arranjo de Carlinhos 7 Cordas, a gravação foi feita no Studio 3, no Grajaú, Zona Norte do Rio de Janeiro, com toda segurança por conta da pandemia do Coronavírus. No time dos músicos, Fernando Merlino (piano); Márcio Hulk (cavaco); Dirceu Leite (sopros); Camilo Mariano (bateria); Leo Guimarães (baixo); Jaguara, Esguleba e Pirulito (percussão). E no coro: Jussara Silva, Analimar e Ronaldo Barcellos.

Branka começou na carreira como Karyme Hass, e, quando foi de Curitiba, sua cidade natal, para o Rio de Janeiro, caiu nas rodas de samba, onde era chamada de “branquinha”. Foi assim que virou Branka, cantora e compositora. Em 2020, ela fez live em homenagem a Clara Nunes; lançou singles de sucessos da cantora – “Menino Deus” (Mauro Duarte / Paulo César Pinheiro) e “Feira de Mangaio” (Sivuca / Glória Gadelha) –; compôs e gravou músicas próprias, como “Palavras sinceras”, falando de empoderamento feminino e relacionamentos abusivos.