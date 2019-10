"A Cidade dos Piratas" tem pré-estreia neste domingo em Porto Alegre

publicidade

Porto Alegre poderá conferir a pré-estreia de "A Cidade dos Piratas" neste domingo, às 19h, na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085). O novo filme do diretor gaúcho Otto Guerra estreia nos cinemas brasileiros no dia 31 de outubro.

A sessão será seguida de um debate com o cineasta e a equipe do longa. Os ingressos já podem ser comprados na bilheteria da Cinemateca nos valores de R$ 16 (inteiro) e R$ 8 (meia-entrada).

A animação une as vidas particulares do cineasta e da cartunista Laerte Coutinho, onde ambos trabalhavam juntos em um projeto e, durante o percurso, a dupla passa por mudanças pessoais e doenças inesperadas. O filme ganhou menção honrosa no Festival de Cinema de Gramado de 2018.

"A Cidade dos Piratas" é construído por meio de uma série de referências, tanto dos quadrinhos da Laerte, quanto do cinema do próprio diretor e busca através da história do Brasil - inclusive fatos associados a história recente - fazer uma reflexão sobre a arte, a cultura pop, a animação e as vidas particulares de Laerte Coutinho e Otto Guerra desenvolvida a partir de personagens dos quadrinhos Piratas do Tietê.

Confira o trailer