'A Fazenda' analisada no sofá de casa

As novidades da 12ª temporada de A Fazenda não param. No programa desta quinta-feira, dia 10/9, estreia o quadro "SofáZenda", protagonizado pelo Carioca. Nele, o humorista vai interpretar a si mesmo e também sua esposa em um esquete no qual os dois personagens vão falar sobre os acontecimentos da semana do reality show apresentando por Marcos Mion e também sobre o peão eliminado. O "SofáZenda" vai ao ar toda quinta-feira.

E para colocar mais fogo no feno, a atração, ao vivo, exibe uma atividade que dará prêmios aos peões. Quem será que, logo na primeira semana de competição, ganhará dinheiro e outras surpresas? O reality show tem apresentação de Marcos Mion, produção da Teleimage, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli e direção-geral de Fernando Viudez.