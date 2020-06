'A Fazenda' volta em setembro com protocolo de segurança contra novo coronavírus

publicidade

A edição de número 12 de A Fazenda será exibida entre os meses de setembro e dezembro deste ano na Record TV. Seguindo um protocolo de segurança contra o novo coronavírus, o programa, comandado por Marcos Mion, deve ter 87 episódios. De acordo com informações do site Notícias da TV, a emissora já teria definido uma lista com os 20 participantes.



Entre os confinados em A Fazenda estão artistas, atletas e influenciadores digitais. O programa irá ao ar de segunda à sábado, a partir das 22h30, e, aos domingos, às 23h15. No começo da semana, haverá a formação da "roça" e a prova do fazendeiro deverá ocorrer às terças-feiras. As eliminações dos peões devem acontecer às quintas.



Em dois dias da semana, nas quartas e domingos, os programas serão gravados, com 20 minutos de duração, com os trechos das principais atividades realizadas no reality. O mesmo vale para as festas de sábado e provas de fogo, que serão previamente registradas e exibidas posteriormente aos espectadores.