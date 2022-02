A Francisco, el Hombre lança clipe da canção 'Ocê'

publicidade

A Francisco, el Hombre é uma banda estradeira que leva consigo um pouco de cada lugar por onde passa e, com Minas Gerais, não foi diferente. Fonte de inspiração para a dançante canção de amor ‘Ocê’, que integra o disco mais recente do grupo, ‘Casa Francisco’, o sotaque mineiro foi o pontapé inicial para a composição que, agora, ganha um registro audiovisual.

O videoclipe está disponível no canal de YouTube do quinteto.

“Os lugares por onde passamos e todas as trocas envolvidas nos permeiam. Sempre nos descrevemos como esponjas, então o que vamos vivenciando vai adentrando nosso repertório e acaba vindo à tona em nossas composições”, explica LAZÚLI, que forma a banda ao lado de Andrei Kozyreff, Mateo Piracés-Ugarte, Sebastianismos e Helena Papini.

Longe dos palcos desde o início da pandemia, a Francisco, el Hombre encontrou no reality uma forma para incluir os fãs no processo de produção da nova turnê, que já tem datas marcadas. O primeiro show do ano acontece no palco do Circo Voador, no Rio de Janeiro, dia 17 de fevereiro, no Quintas Quentes, junto com Curumin e TropiCals. Já no dia 19, eles se apresentam em Florianópolis, no festival CHAAAMA, com um line up que ainda conta com BaianaSystem e outras atrações.

Clipe: https://www.youtube.com/watch?v=Uyp25LKll4Q