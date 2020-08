A grande Clara Nunes por Glau Barros

publicidade

Considerada uma das maiores intérpretes brasileiras de todos os tempos, Clara Nunes permanece viva na memória dos brasileiros eéuma das artistas mais influentes da história da MPB. Nesta quarta, 12 de agosto, data do seu nascimento há 78 anos, a cantora Glau Barros presta tributo a esta voz representativa do samba no Brasil. A live será transmitida a partir das 21h pelo perfil de Glau Barros, no Facebook . O Correio do Povo ao Vivo Lá em Casa também transmitirá o show em suas plataformas pelo Facebook , YouTube e Twitter .

Clara Nunes morreu aos 40 anos, em 2 de abril de 1983, depois de vender cerca de quatro milhões de discos e de se consagrar em desfiles pela Portela. No repertório, os sambas que foram eternizados na sua interpretação, como “Tristeza Pé no Chão”, “Conto de Areia”, “O Mar Serenou”, “A Deusa dos Orixás”, entre outros.

Nesta homenagem, Glau Barros estará acompanhada da percussionista Alexsandra Amaral e do violonista Silfarnei Alves, respeitando os protocolos atuais de segurança. Glau Barros vem conquistando novos fãs e seguidores. Considerada uma das revelações do samba no Rio Grande do Sul, ela lançou, em junho de 2019, no Theatro São Pedro, o CD “Brasil Quilombo”, com direção musical de Gelson Oliveira e produção musical e arranjos do maestro Marco Farias, onde interpreta sambas de compositoras e compositores gaúchos, além de releituras de consagradas canções do gênero. Glau participou da live do CP Lá em Casa no dia 29 de maio.