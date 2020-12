A importância dos registros de família em exposição fotográfica

publicidade

“A Família” é o tema da exposição fotográfica que ocupa o segundo piso do Shopping João Pessoa, em frente ao Otto Café, até o dia 31 de dezembro. As imagens são do fotógrafo Emerson Vieira, de Cachoeirinha, que visa mostrar a importância dos registros de família. A visitação ocorre no horário de visitação do centro comercial: de segundas a sábados, das 8h às 20h e domingos, das 12h às 18h, para lojas e quiosques.

“Quero mostrar como é importante guardar essas lembranças, pois com a era digital as fotos acabam se perdendo”, conta. Para ele, a fotografia é uma forma eternizar os sentimentos que unem as pessoas e que retratam o que elas são. Há seis anos como fotógrafo profissional, Emerson, que antes atuava na área da publicidade, tem como foco de seu trabalho as temáticas de família e bailarinas, em especial por causa de sua filha, que faz balé. O fotógrafo trabalha com ensaios externos e no seu estúdio.