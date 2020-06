A juventude e o cantar o amor de ZéVitor

publicidade

O jovem cantor e compositor carioca ZéVitor é a atração desta quinta-feira, 25 de junho, 18h, do CP ao Vivo Lá em Casa. Pelas plataformas digitais do Correio do Povo (Facebook, YouTube e Twitter). Do álbum “Cronológico”, de 2018, ao EP “Crônicas de Um Amor”, do início deste ano, passando por uma dezena de singles lançados nesse intervalo, ZéVitor tem demonstrado versatilidade e muita proficiência. No mais novo trabalho, “Amor e Minimalismo”, que foi lançado na sexta passada, dia 19 de junho, fica clara a maturidade – um tanto precoce – do artista. O EP “Amor e Minimalismo” apresenta seis faixas: “Amor e Minimalismo”, “Chama Violeta”, “Dèjá Vu”, “Café Amargo”, “Lápis Lazulli” e “Aconteceu”.

A faixa-título tem proposta minimalista e destaque para a execução impecável de violão, viola nordestina e banjo do produtor Mayam Rodilhano. “Chama Violeta” é uma das mais cantaroláveis do disco, um convite aos amantes: "É amor de cinema, trilha de novela, roteiro de filme, história cigana/O mais lindo poema fizeram pra ela/Teu olhar me fisga, teu beijo me chama.". Em “Café Amargo”, a voz de ZéVitor oscila, ironicamente, entre forte e doce. Em comum com seus trabalhos anteriores de pegada mais pop, apenas o aspecto romântico: o amor é, afinal, uma constante em sua obra. “Aconteceu” encerra o EP com mais uma letra de coração partido, fazendo lembrar os célebres versos de Manuel Bandeira: "A vida inteira que poderia ter sido e não foi."

ZéVitor tem 21 anos, compõe desde a adolescência, buscando integrar sua personalidade musical aos diferentes estilos de sua geração. Na música, investe numa pegada pop com acento forte na rima. Traz influências da MPB e uma rica inspiração do universo popular. De uma perspectiva que só um artista destes tempos poderia ter, o amor cantado por ZéVitor é fruto daquele sonhado pela geração dos anos 1960: livre. Tema chave de muitas das suas composições e bandeira maior de sua personalidade artística, este amor natural e consistente, só consegue vir à luz em função de outra forte presença em sua carreira: o respeito à diferença. O cantor e compositor é filho do ator Jackson Antunes e da atriz Cristiana Britto. Ele carrega na essência as belezas da natureza, que ainda são presentes desde a infância no sítio em Guapimirim/RJ, e as transforma na mais pura arte musical. Para saber mais sobre ZéVitor, acesse as plataformas digitais dele:

Instagram: https://found.ee/InstaZevitor

Facebook: https://found.ee/Facebookzevitor

Spotify: https://found.ee/SpotifyZeVitor

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwCoduJ5nkK02kq6wR46RLg