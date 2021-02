A noite é de homenagem ao rei das entrevistas

publicidade

Pelé, Ana Maria Braga, Xuxa, Faustão, Jô Soares, Ana Hickmann. Difícil imaginar alguma celebridade nacional que não tenha respondido a perguntas de Amaury Jr. Com mais de 80 mil entrevistas com famosos e personalidades do Brasil e do mundo no currículo, o jornalista ganha uma homenagem no programa “A Noite é Nossa” desta quarta-feira, a partir das 22h45min.

Para isso, Amaury abre seu apartamento de luxo em São Paulo para o apresentador Geraldo Luis. Na conversa, ele fala, por exemplo, sobre a primeira aparição de Ana Maria Braga na televisão. "Eu fazia um programa na TV Rio Preto que tinha uma gincana entre faculdades. Em uma das rodadas, eu falei: 'A equipe que me trouxer a mais parecida sósia de Brigitte Bardot ganha'. E quem me aparece lá? Ana Maria Braga! E ela ficou como assistente de palco do meu programa depois. Um privilégio", relembra ele.



Além de receber convidados no estúdio das atrações em que comanda, Amaury também é famoso na cobertura televisiva de lançamentos de produtos, viagens e festas, onde, depois de alguns drinks e no decorrer da madrugada, muita coisa acontece. "Na minha casa, já amanheceu muita gente querendo falar desesperadamente comigo, porque, no lugar em eu gravei, o homem estava com outra ou coisa parecida", confessa ele, sobre possíveis casos extraconjugais em eventos que cobre como jornalista. Mas será que ele também já foi assediado? "Aí, eu caio fora! Falo que sou casado, que não posso", defende-se.



Em entrevista exclusiva a Geraldo Luis, Amaury Jr., cuja maior frustração na carreira foi nunca ter entrevistado a cantora Marisa Monte, fala também sobre o Pelé e o surgimento da Xuxa, nos anos 1980. "O Pelé chegou numa festa. Eu me lembro muito bem que foi na casa do jogador Leivinha. Eu fui até lá, e o Pelé estava também. Ele tirou do bolso uma foto da Xuxa, dizendo: 'Essa menina vai acontecer'. Ele promovia a Xuxa, e por que não, né? Eles eram namorados." Na reportagem, que também contará com a participação da mulher, dos filhos e dos netos de Amaury, o jornalista também fala sobre o apresentador Faustão e afirma nunca ter recebido dinheiro para cobrir uma festa. "Eu desafio qualquer pessoa a dizer que me pagou e que eu cobri alguma festa. Isso seria absolutamente fatal para a credibilidade dos meus programas."

No palco da atração, ao vivo, Eduardo Costa fala sobre o DVD que gravou no Pantanal, no qual canta alguns sucessos de sua carreira e comenta a relação que tem com sua filha de 14 anos. Com direção-geral de João Scortecci, o programa pode ser seguido no Instagram: @anoiteenossaoficial