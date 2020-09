A Orquestra Municipal de Carlos Barbosa promove concerto on-line

publicidade

A Orquestra Municipal de Carlos Barbosa promove um concerto on-line para comemorar o aniversário de 61 anos do município de Carlos Barbosa. A apresentação, diretamente da sua sede, é nesta sexta-feira, às 20h, pelo canal de Youtube da Orquestra.

O repertório apresenta obras de compositores tradicionais da música antiga e de concerto, totalmente repaginadas. A instrumentação difere da escrita original, feita para orquestra sinfônica ou de câmara, arranjada para uma big band, composta por instrumentos de sopros (clarinete, flauta e saxofone), de metais (trompete, trompa e trombone), percussão e bateria, somados a uma instrumentação “crossover” com a inclusão de instrumentos solistas como guitarra, violino e saxofone.

Sob a regência do maestro Dirceu Andrioli, participam também os convidados Fulvio Motta, Thomás Werner e Bruno Mello – guitarra; Bruno Gelmini – saxofone; Rodrigo Maciel – violino e Alison Seben – máquina de escrever.

Os organizadores ressaltam que: "o que se deseja é, sobretudo, fazer algo para nos sentirmos unidos, para que nos lembremos daqueles queridos e importantes momentos dos concertos presenciais. Que este, seja um momento, que embora virtual, possamos interagir. Em meio a essa conturbada situação onde o incerto se faz presente dia a dia, que possamos, de posse dos meios que temos, nos conectar e permitir-nos desfrutar das boas oportunidades".

É solicitado que as pessoas se inscrevam no canal de YouTube da Orquestra. O concerto conta com a produção cultural da AtmosFERA Produções Culturais e Audiovisuais; sonorização e iluminação De Marchi Som & Luz e Gilberto Salvagni na produção de áudio. Realização da Orquestra e apoio da Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa e do Centro Cultural Educativo.