A pluralidade e a diversidade por Matheus Mazzafera

Desde a década de 1960, junho é considerado o mês do orgulho LBTQIA+, devido a "Revolta de Stonewall". Em uma das invasões violentas da polícia de Nova York no bar Stonewall Inn - estabelecimento voltado para o público LGBTQIA+ - em 1969, membros da comunidade se rebelaram e começaram a lutar pelos seus direitos. Na época, frequentemente os policiais apareciam no local para prender homens travestidos (conforme a lei nova-iorquina em vigor na ocasião) e funcionários do local. A rebelião, que começou no dia 28 de junho daquele ano, é considerada até hoje uma das mais importantes luta da comunidade e buscava por direitos iguais para todos, marcando a data até hoje como o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Desde então, a comunidade LGBTQIA+ está cada vez mais conseguindo conquistar o seu espaço e fazer com que a sua voz seja ouvida. Matheus Mazzafera, um dos apresentadores e youtubers mais populares do país, levanta essa bandeira em seus trabalhos - e na sua vida pessoal - e acredita que o que está na história nunca será apagado. "Essas datas servem para reforçar ainda mais nossos discursos, nossa vontade de permanecer vivo, legitimando nossos sonhos e ideias. Portanto, que a gente sempre se lembre das batalhas percorridas até aqui, se orgulhe delas, e em datas assim nos questionemos sobre onde ainda falta evolução. E vamos continuar resistindo e comemorando", declarou.

Matheus tem um canal no Youtube, desde 2016, com mais de 6 milhões de inscritos, onde faz o seu Talk Show com entrevistas leves e divertidas com famosos, falando sobre carreira, vida pessoal e temas tabus. Ele conta que um de seus propósitos com o canal é entreter o público e fazer com que as pessoas sintam leveza durante o dia ao assistir os seus vídeos. "Claro que além da descontração, o conhecimento que agregamos com as entrevistas, é algo que considero importante e me transforma como pessoa e profissional, bem como meu público", declarou. O apresentador revela que de todas as entrevistas para o canal, a de Silvio Santos foi algo extremamente marcante. "Ele é um ícone da comunicação Brasileira e para nós uma referência", concluiu.

Durante o mês do orgulho LGBTQIA+, Matheus está disponibilizando diversos vídeos em suas plataformas digitais com conteúdos de artistas que fazem parte da comunidade e que são personalidades fortes que representam muito essa bandeira, como Pabllo Vittar, Pepita e entre outros. "As redes sociais, que hoje são uma vitrine onde estamos mundialmente conectados, é um ótimo lugar para falarmos, levantarmos debates, questionamos, propomos ideias. Se podem ser usadas para isso, porque evitarmos? Vamos nos engajar, celebrar a diversidade, mostrar ao mundo nossos rostos. Os assuntos urgentes envolvem vidas. Então isso é algo que tem que ser diário, falando e desconstruindo o que machuca. Jamais normalizando discursos de ódio", contou Matheus.

Navegando pela plataformas digitais podemos observar muitos perfis que abordam temáticas sociais, como gordofobia, racismo, transsexualisade e outros debates urgentes da nossa sociedade. Para o apresentador, uma forma de conscientizar a população sobre estes assuntos é através da abertura de espaços e do diálogo, onde pessoas trans, negras, gordas, gays e deficientes sejam ouvidas. "E, claro, não dá pra viver só de teoria ou posts, é necessário ir pra prática. Fazer algo sólido, criar oportunidades, abrir caminhos. Isso é um processo, mas que não pode ser parado nunca", explica. Com os vídeos, o público consegue ver a sutileza de Matheus Mazzafera para falar sobre temas como liberdade sexual - tanto relacionado com a sua vida pessoal como a dos entrevistados - e em levantar as bandeiras em que acredita. "Eu penso que como pessoa pública, e consciente do alcance da minha voz, seja importante eu falar dos assuntos que acredito. Então eu quero usar meu canal também para isso", falou. Ele conta que acredita que o público hoje em dia se identifica com artistas que são posicionados, que se apoiam e que querem compartilhar suas visões de mundo. "Se podemos falar de temas que vão ajudar a desconstruir falas opressoras na sociedade, é isso que quero", exclamou Matheus.

Projetos futuros

O apresentador foi recentemente contratado pela MTV para apresentar o programa "De Férias com o Ex". Matheus conta que a televisão sempre foi um sonho e uma paixão para ele, e que a MTV, particularmente, é uma de suas referências. "Este projeto para mim é muito especial, porque a MTV é um canal múltiplo, desconstruído e muito divertido. Estou super animado com essa conquista, que reforça o quanto tenho trabalhado para solidificar cada vez mais minha carreira como apresentador", declarou. Essa é a primeira vez que o "De Férias Com o Ex" traz um participante gay em sua edição. Para Matheus essa representatividade traz uma sensação de pertencimento, de estar "vivo de verdade". Ele explica qu a orientação de uma pessoa não é o que define sua competência ou talento e que isso abre caminho para o diálogo, desconstrução e relação mais saudáveis. "Quando soube que haveria um participante da minha bandeira, simplesmente fiquei muito mais feliz, porque é disso que precisamos. Ver gays ocupando espaço de destaque, de protagonismo, de liderança, ajuda a desconstruir muitas ideias estúpidas que as pessoas têm sobre o que vai acontecer com uma pessoa se ela se assumir homossexual, principalmente muitas famílias, que acham que se o seu filho for gay ele não poderá ou não conseguirá brilhar", conclui. Ele acredita que um reality show como este precisa de todas as raças, gêneros e seres humanos, para que todos possam se identificar e gerar cada vez mais conhecimento sobre as diferentes pessoas que coabitam em nossa sociedade. Para o futuro, o apresentador relata que tem muitas novidades chegando e que está focando e se aprimorando cada vez mais em seu canal.

*Sob a supervisão de Luiz Gonzaga Lopes