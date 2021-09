A série argentina "Entre homens" estreia em 26 de setembro

publicidade

A HBO Max apresenta a nova produção argentina "Entre homens", um drama policial de humor ácido que retrata a divisão social no final dos anos 1990 na Argentina. A temporada completa de quatro episódios, de uma hora cada, chegará na plataforma de streaming HBO Max em 26 de setembro, e será exibida semanalmente na HBO, todos os domingos, a partir de 27 de setembro.

Ambientada em 1996, na região sul dos subúrbios de Buenos Aires, a história se passa em um contexto social em que a futilidade dos poderosos aumentou na mesma proporção que o crime, a marginalização e o sentimento de vulnerabilidade. Na década de 1990, enquanto uma parte de Buenos Aires comia pizza com champanhe, em outras a marginalização e a criminalidade aumentavam.

A trama gira em torno de uma festa cheia de sexo e drogas na qual acontece um crime que compromete todos os convidados. No caminho para apagar todos os vestígios de evidência, os protagonistas serão confrontados ​​com vingança, sangue e ilegalidade.

Baseado no romance homônimo de Germán Maggiori, a minissérie inclui a participação de talentos renomados como Gabriel Goity, Nicolás Furtado, Diego Cremonesi e Claudio Rissi. Direção de Pablo Fendrik com roteiro do próprio Maggiori, em colaboração com Fendrik.

"Entre homens" foi a primeira produção latino-americana exibida no Festival de Cinema de Berlim, na seção Berlinale Series 2021.