A série "Billions" terá sétima temporada

O Paramount+ acaba de anunciar o retorno do ator Damian Lewis no papel de Bobby “Axe” Axelrod, um dos principais nomes da série "Billions". A aclamada produção contará ainda, em sua sétima temporada, com os atores Paul Giamatti, Corey Stoll e Maggie Siff. Atualmente em produção na cidade de Nova York (EUA), a série retornará ainda este ano. Toney Goins, que interpreta Philip, também foi escalado para o elenco da nova temporada.

Nos novos episódios, as alianças são viradas de cabeça para baixo. Velhas feridas são transformadas em armas. Lealdades são testadas. A traição assume proporções épicas. Os inimigos tornam-se amigos cautelosos. E Bobby Axelrod retorna, enquanto as apostas crescem de Wall Street para o mundo. "Billions" também é estrelada por David Costabile, Asia Kate Dillon, Condola Rashad, Jeffrey DeMunn, Sakina Jaffrey e Daniel Breaker.

O seriado é criado e produzido pelos showrunners Brian Koppelman e David Levien (Rounders). Beth Schacter também atua como showrunner e produtora executiva. A série também foi criada por Andrew Ross Sorkin. Todas as temporadas anteriores estão disponíveis para assinantes no Paramount+.

O britânico Damian Lewis já atuou em várias séries, mas foi como o sargento Nicholas Brody da série "Homeland" que seu desempenho que lhe valeu premiações como um troféu Emmy e um Globo de Ouro.