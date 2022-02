A série sul-coreana 'All of Us Are Dead' conquista o primeiro lugar na Netflix

publicidade

A atração sul-coreana ‘All of Us Are Dead’ está no topo das séries mais vistas na plataforma de streaming Netflix. A atração segue os passos de sucesso de 'Round 6 (Squid Game)', que alcançou o primeiro lugar entre as mais vistas e também se tornou a série de maior sucesso da plataforma.

A série, com 12 episódios, estreou na plataforma em 28 de janeiro e apresenta uma escola que se torna o epicentro do apocalipse zumbi. Foi desenvolvida e dirigida por Lee JQ e Kim Nam-su. No elenco estão Yoo In-soo (Yoon Gwi-nam), Lee You-mi (Lee Na-yeon), Park Ji-hu (Nam On-jo), Yoon Chan-young (Lee Cheong-san), Cho Yi-hyun (Choi Nam-ra), Lomon (Lee Su-hyeok) e Lim Jae-hyeok (Yang Dae-su).

‘All of Us Are Dead’ soma 361 milhões de horas de exibição. Já ‘Round 6’ contabiliza 1,65 bilhão. A série superou os números alcançados por ‘Cobra Kai’ e suas novas temporadas, que fez 120 milhões, ‘Emily in Paris’ alcançou 107 milhões.

Outras séries e filmes coreanos de zumbis na plataforma:

'Kingdom' (2020)

Trama de época, na qual um príncipe herdeiro é incumbido de investigar os rumores de uma peste misteriosa que vem atingindo moradores da região.

#Alive (2020)

Um jovem gamer precisa lutar por sua vida diante de um apocalipse zumbi, se encontrando cercado em seu apartamento. Mas a situação complica ainda mais quando a energia é cortada. Assim, ele não pode mais acessar parentes e amigos online, jogar seu game ou se conectar com o mundo exterior. Dirigido por Cho Il-hyung. Estrelado por Yoo Ah-in e Park Shin-hye.

Sweet Home (2020)

Em Sweet Home, Cha Hyun-Soo é um estudante do ensino médio. Um dia, toda sua família, exceto ele, morre em um acidente de carro. Cha Hyun-Soo é deixado sozinho e se muda para um pequeno apartamento. Neste momento, um fenômeno misterioso de humanos se transformando em monstros ocorre em todo o mundo.

Invasão Zumbi (2016)

Em um trem de alta velocidade com destino à cidade de Busan, na Coréia do Sul, um vírus misterioso que transforma as pessoas em zumbis acaba se espalhando de maneira devastadora. A cidade de destino da locomotiva conseguiu com sucesso se defender da epidemia, mas até chegar lá eles deverão lutar pelas suas sobrevivências.