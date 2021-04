A websérie ‘Sbórnia em Revista' começa a segunda temporada

publicidade

Após apresentar quatro episódios de “Sbórnia em Revista”, em novembro e dezembro, que os introduziu no universo do audiovisual, Kraunus Sang (Hique Gomez), a musicista Nabiha Nabaha (Simone Rasslan) e o professor Ubaldo Kanflutz (Claudio Levitan) empreendem mais uma jornada: “A Expedizsøn!”. A segunda temporada do projeto trará entrevistas e clipes inéditos com a participação de artistas da periferia de Porto Alegre e de outras regiões do RS, mostrando-se como uma “oportunidade de dar visibilidade a nove músicos gaúchos desconhecidos do grande público”, segundo o músico e ator Hique. A estreia será neste sábado, às 19h, no canal do YouTube A Sbørnia Kontr’Atracka. Os demais episódios terão vez dias 11 e 18 de abril, no mesmo horário.

Na trama, Kanflutz tenta falar com Kraunus porque está preocupado com o problema de segurança nacional na Sbórnia: a grande lixeira cultural, chamada Recykla Gran Rechebuchyn – de onde são extraídos e reciclados os sucessos musicais esquecidos por outras nações – está se esvaziando. Devido a uma grande estiagem artística que se acometeu sobre o mundo todo em 2020, as valiosas reservas de lixo cultural da ilha flutuante chegaram a níveis muito baixos, e foi preciso que ele organizasse uma expedição internacional, que na linguagem sborniana virou “expedizsøn” para encontrar novos e experientes artistas, cujas obras serão preservadas no patrimônio cultural da estranha cidade. Kraunus e Nabiha partem, então, à procura desses artistas.

“Artistas foram escolhidos com o apuro da Simone (Rasslan), que sugeriu a procura de novos artistas e Hique transformou todos estes trabalhos em sbornianos, e deu muito certo”, comenta a diretora de produção, Marilourdes Franarin. “São performances artísticas que seguem a linha da comédia musical “A Sbørnia Kontr'Atracka”, adaptadas ao formato audiovisual e transmitidas em nosso canal do YouTube”, explica Hique Gomez, que também é o idealizador e diretor geral da websérie, viabilizada com recursos da Lei Aldir Blanc. Após 35 anos fazendo temporada de verão de “Tangos e Tragédias” no Theatro São Pedro e mais recentemente sua continuação, “A Sbørnia Kontr’Atracka”, a tradição foi interrompida devido à pandemia, o que obrigou a equipe a migrar para o ambiente virtual.

Humor e ficção são a tônica do espetáculo e da série, com música e três entrevistas a cada episódio, ambientadas na estação espacial Sprotna 4. Terão continuidade quadros da primeira temporada, como os musicais “As Devagar Quase Paradas de Sucesso” e o nostálgico arquivo do “Tubo do Tempo”. As gravações são realizadas de modo remoto, com equipamentos instalados nas casas dos artistas e monitoramento a distância pela técnica.

Entre os convidados estão o grupo SambaDelas, que se formou em partidas de futsal feminino na Ufrgs; o jovem gaiteiro Douglas Santana, de São Francisco de Paula, que mora em Aratinga; o DJ Anderson, do bairro IAPI; o rapper Nitro Di, do Partenon; a octogenária Dona Cô, de Pelotas; o músico Leandro Maia; o Mestre Isolino, que compôs o samba-enredo da Sbórnia, pela Imperatriz Dona Leopoldina; Kako Xavier e a Escola Vila Lobos, na Vila Mapa. O discípulo do saudoso Maestro Pletskaya, Arthur de Faria, também marcará presença.