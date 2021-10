Aberta a Feira do Livro de um novo mundo

publicidade

A 67ª Feira do Livro de Porto Alegre teve sua abertura oficial no final da tarde desta sexta-feira, com cerimônia que começou com a passagem das chaves da Feira dos patronos anteriores até chegar a Fabrício Carpinejar, o patrono escolhido para esta edição. São 56 bancas de livreiros, 36 lives na área geral e dezenas de atividades na área infantil “Estamos sentindo a emoção da volta aos livros, de poder ler as pessoas, de exercitar o contato direto com os livros e com os leitores”, disse Carpinejar. A cerimônia teve a presença de convidados, patrocinadores e autoridades como os secretários de Cultura do Estado e de Porto Alegre, Beatriz Araujo e Gunter Axt.



A programação da área geral está sob o comando de Lu Thomé e a da área infantil está a cargo de Sonia Zanchetta. A programação geral terá lives diárias às 18h e 19h30min, de um estúdio criado no Memorial do Rio Grande do Sul. Diariamente, a área infantil e juvenil abre às 10h e a área geral abre às 12h30min. Ambas fecham às 19h30min, A primeira mesa da Feira ontem foi com a escritora e ativista norte-americana Alice Walker, com a condução da jornalista Fernanda Bastos.

Entre os muitos nomes que estarão na Feira até 15 de novembro estão Bernard Cornwell, Patricia Portela, Maryan Keyes, Jo Nesbo, Pilar Quintana, Djamila Ribeiro, Daniel Galera, Antônio Xerxenesky, Natália Timerman, Celso Gutfreind, Christian Dunker, Natalia Borges Polesso, Cris Guerra, entre outros.



No sábado, uma das presenças na programação virtual será do autor britânico Bernard Cornwell na live “Os livros entre reis e espadas”, às 18h, com mediação de Rafael Bassi, pelas redes da Feira. Cornwell é autor de romances históricos como “Excalibur” e “A Espada de Sharpe”, com mais de 30 milhões de exemplares vendidos no mundo. Às 19h30min, a mesa “Uma relação complexa, bela e intensa”, apresenta a escritora colombiana Pilar Quintana, autora de “A Cachorra”, sob mediação da jornalista Ana K. Ávila. Mais pelo feiradolivro-poa.com.br.