Abertas as inscrições para a 3ª edição do Prêmio Academia Rio-Grandense de Letras

Foram abertas as inscrições para a 3ª edição do concurso literário da Academia Rio-Grandense de Letras (ARL), que podem ser realizadas até 9 de agosto. Neste ano, uma novidade é a introdução de duas novas categorias a serem premiadas: Melhor Romance e Melhor Livro de Narrativa Curta (conto ou miniconto). Além destas, continuam as três categorias de Livro de Poesia, Livro de Literatura Infantil e Tese ou Dissertação sobre Literatura Gaúcha. O Prêmio Academia Rio-Grandense de Letras, conferido anualmente, tem como objetivo destacar autores gaúchos que tenham obra consistente e de qualidade no cenário nacional, assim como promover a crítica literária gaúcha.

O vice-presidente a ARL, Airton Ortiz, ressalta que além destes categorias, a entidade elege, anualmente, um homenageado, premiado pelo conjunto da obra. Nas edições passadas, foram homenageados Luis Fernando Verissimo e Armindo Trevisan.

Os troféus serão confeccionados pelo artista visual Lucas Strey e são nomeados em alusão a escritores. O vencedor do prêmio de livro de narrativa ficcional curta (conto ou miniconto) receberá o Troféu Simões Lopes Neto. E o de romance ganhará o Troféu Alcides Maya. Para a obra infantil, será concedido o Troféu Carlos Urbim. O melhor livro de poesia receberá o Troféu Alceu Wamosy.

Já para a melhor tese ou dissertação sobre literatura gaúcha em nível de mestrado ou de doutorado, que tenha como tema a obra de um autor sul-rio-grandense ou um texto literário escrito por autor do Estado (que tenha sido defendida nos anos de 2017 e 2018 em qualquer instituição de ensino superior do país), será entregue o Troféu Dyonélio Machado.

O regulamento completo está disponível no site da ARL. A inscrição deve ser realizada pelo Correio, com a obra a ser enviada para a sede da Academia Rio-Grandense de Letras (Rua dos Andradas, 1234, 1002), em Porto Alegre.

Ortiz, que foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre em 2014, ressalta que o Rio Grande do Sul é reconhecido em outros estados por criar tendências na literatura e a premiação pretende dar visibilidade aos escritores. Quanto à ARL, fundada em 1901, está atualmente com 37 membros e três cadeiras vacantes. A seleção para novos nomes será feita por edital a ser lançado em breve.