“Acabou Chorare” ganha homenagem por seus 50 anos

O disco “Acabou Chorare”, dos Novos Baianos, completa 50 anos de vida. O álbum revolucionou a cena musical do Brasil, conquistou milhares de fãs e influenciou uma geração de artistas. A obra continua ditando tendências na indústria fonográfica até os dias de hoje, se reafirmando como um clássico para fãs e também para novos ouvintes.

Lançado em 1972, pela Som Livre no formato físico, em LP (long play), e disponibilizado no streaming em 2013, “Acabou Chorare” possui mais de 100 mil cópias vendidas do produto original e contabiliza cerca de 130 milhões de plays nas plataformas de áudio.

Homenagens previstas:

Nos próximos dias 15 e 16 de outubro, a banda Francisco El Hombre toca todo o repertório de “Acabou Chorare”, o principal disco do grupo Novos Baianos, lançado em 1972, que deu forma a uma das sonoridades mais originais da música brasileira. A produção executiva é da Vitrola Produtora e a curadoria é feita pelo próprio Sesc e por Manu Tavares. O show será no Sesc 24 de Maio, em São Paulo, que vem promovendo shows que homenageiam álbuns históricos brasileiros.

Será lançado um álbum de remixes assinados pelo hitmaker Ruxell, com exclusividade no Apple Music, e um lyric video inédito da faixa “Mistério do Planeta”, com direção do ilustrador e designer Bruno Tavares, para o YouTube.As faixas de “Acabou Chorare”, entre elas ‘Swing de Campo Grande’, ‘Mistério do Planeta’ e ‘Preta Pretinha’, ganharam novos arranjos sonoros no formato pioneiro da plataforma, o DJ Mixes, trazendo um frescor para as canções.

Artistas da nova geração,fãs dos Novos Baianos, como Rafa Almeida, May & Karen e Thais Macedo, compartilharam covers exclusivos de músicas do álbum.

Acabou Chorare dos Novos Baianos

Inspirados nos movimentos de contracultura e na Tropicália, Baby do Brasil, Luiz Galvão, Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor, Pepeu Gomes, Jorginho Gomes, Bola, Baixinho e Dadi - os últimos quatro fizeram parte da formação original dos Novos Baianos - revolucionaram a música brasileira com o lançamento do disco “Acabou Chorare” na década de 70. O grupo formado na Bahia misturou de forma inovadora MPB, bossa nova, rock, samba e baião no disco. Em 2007, “Acabou Chorare” (1974) foi eleito o maior disco da música brasileira de todos os tempos pela revista Rolling Stone Brasil, considerado uma obra-prima pelos estudiosos, produtores e jornalistas convocados para a votação.