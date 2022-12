"Adão Negro" chega à HBO no dia 16 de dezembro

publicidade

A HBO Max promove o projeto Do Cinema para sua casa, no qual lança os melhores filmes da Warner Bros. e outros grandes estúdios poucos dias após o lançamento no cinema. Em 16 de dezembro, "Adão Negro", protagonizado por Dwayne Johnson, se junta à linha de filmes do Universo DC disponíveis na plataforma. O filme traz à vida a história de origem do mais novo super-herói imparável da DC em uma produção de ação e aventura. Um herói que busca liberdade, verdade e justiça, mas à sua própria maneira.

Na antiga Kahndaq, Teth Adam recebia poderes onipotentes dos deuses. Depois de usar esses poderes para se vingar, ele foi preso, tornando-se Adão Negro. Quase 5.000 anos se passaram e Adão Negro passou de homem para mito e lenda. Agora libertado de seu túmulo terrestre, sua forma única de justiça, nascida da raiva, é desafiada pelos heróis modernos que formam a Sociedade da Justiça: Gavião Negro, Senhor Destino, Esmaga-Átomo e Ciclone.

Dwayne Johnson estrela ao lado de Aldis Hodge como Gavião Negro, Noah Centineo como Esmaga-Átomo, Sarah Shahi como Adrianna, Marwan Kenzari como Ishmael, Quintessa Swindell como Ciclone, Bodhi Sabongui como Amon e Pierce Brosnan como Senhor Destino.

"Adão Negro" foi criado por Bill Parker e C.C. Beck. e Collet-Serra dirige este filme a partir do roteiro de Adam Sztykiel e Rory Haines & Sohrab No Shirvani, baseado em personagens DC.