'Adoro televisão, mas não quero mais fazer novela', revela Carolina Ferraz

publicidade

No último domingo, 3, Carolina Ferraz participou do PodCringe, o podcast do programa Domingo Espetacular, da Record TV. Durante a conversa com Michael Keller, a apresentadora revelou que "nunca mais" quer atuar em novelas, mesmo sentindo saudade dos bastidores e de encontrar com seus colegas.

"Desde que eu entrei no programa, nunca tinha sentido essa saudade de entrar no set, de encontrar os meus pares, porque a minha formação é de atriz, de encontrar meus colegas. Eu adoro esse ambiente de televisão, mas eu não vou deixar de atuar, só não quero mais fazer novelas", contou.

Carolina não descartou a chance de atuar em filmes ou séries: "Acho que posso fazer um filme, uma minissérie, uma websérie, mas novela não quero nunca mais na vida ter que fazer uma, isso realmente te confesso. Acho pouco provável que eu faça uma novela".

Carolina Ferraz já está no comando do Domingo Espetacular há mais de um ano, e durante sua participação no podcast contou que está feliz em ser comunicadora e de "estar em primeira pessoa".

"Estou muito a fim de apresentar, de ser uma comunicadora. Gosto de estar aí na primeira pessoa, conversando com as pessoas, acho que eu faço isso direito e acho que tenho habilidade de conversar com as pessoas, as pessoas gostam de conversar comigo também. Isso é um prazer enorme, uma coisa que me faz muito contente. Então eu falei, 'cara, eu vou para cá, é isso que eu quero agora', então também estou feliz", concluiu.