Adriana Sanchez apresenta o novo show “Sanfonando”

A cantora e compositora Adriana Sanchez apresenta neste mês o novo show “Sanfonando”. A temporada iniciou ontem e segue até 28 de março. Serão oito transmissões gratuitas do espetáculo autoral que foi desenvolvido especialmente para o formato digital com o objetivo de mostrar a cultura regional e brasileira através dos diversos toques da sanfona nas várias regiões do país. O show deste sábado inicia às 20h, com transmissão pelo Facebook e YouTube . No domingo, dia 14, as apresentações acontecem às 15h e 20h.

Adriana Sanchez, que é reconhecida internacionalmente como uma das maiores sanfoneiras da atualidade, resgata neste projeto as raízes da música nacional, levando educação e alegria e evidenciando a importância da sanfona na tradição e na preservação da cultura. No show, que conta com um repertório inédito, a artista conta histórias e curiosidades sobre esse instrumento tão fascinante. A direção é assinada por Bosco Fonseca. A temporada segue nos dias 23 e 24 de março, também às 20h, e encerra no dia 28, às 17h.