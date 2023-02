Adriana tem um pincel para colorir as artes visuais do RS

publicidade

Adriana Boff é artista há tanto tempo que não conhece uma vida diferente. “Meu sonho era ser uma grande pintora”, confessa, enquanto lembra da sua adolescência em meio a cursos de pintura na cidade natal de Caxias do Sul. A atual diretora do Instituto Estadual de Artes Visuais (IEAVi), do Museu de Arte Contemporânea (MACRS) e do Centro de Desenvolvimento da Expressão (CDE) me recebeu em sua sala, no sexto andar da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), sede das instituições.

A obra “Sem Título” (foto), de Nuno Ramos, uma coleção de espelhos, tecidos, metais e outros materiais sobre madeira, fazia um plano de fundo para a nossa conversa. Ela me ofereceu um café e começamos o que seria mais de 40 minutos de bate-papo.

Enquanto morava na serra gaúcha, Adriana conta que participava de feiras e exposições locais, e estava determinada a estudar artes em Porto Alegre. Com 17 anos, empacotou todos os seus sonhos que não cabiam em telas e passou a cursar Artes Visuais na Capital. Em 1999, formou-se na Ufrgs como bacharel com foco em pintura. Hoje, ela voltou para a instituição como aluna especial de mestrado em museologia.

“Moro em Porto Alegre desde então, já tenho 29 anos de Capital. Morei mais tempo aqui do que em Caxias”, explica. A arte sempre foi seu horizonte, mas Porto Alegre virou seu chão. Boff passou por exposições estaduais e nacionais e também teve uma produção solo em fotografia, como parte de coletivos de artistas da capital gaúcha.

Sua carreira em gestão começou na Fundação Iberê Camargo, onde trabalhou por 16 anos como coordenadora de produção e de atividades culturais. Já em 2017, a artista assumiu a Coordenação de Artes Visuais do município de Porto Alegre, sua primeira experiência no setor público.

O convite para trabalhar para a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac/RS) veio no final de 2021, por Beatriz Araujo, responsável pela pasta. “Para mim, foi aceitar um novo desafio”, comenta Adriana. Ela se encontrou em meio ao setor. “Estar no MACRS e trabalhar com arte contemporânea é uma coisa que me alegra muito, eu diria que hoje eu estou em um lugar em que eu me sinto muito confortável em atuar”.

Adriana: ‘arte como ferramenta modificação de olhar’ | Ao fundo, exposição ‘CÖCÖCÖCÜ’ na Galeria Sotero Cosme | Foto: Ricardo Giusti

As direções

Adriana Boff agora faz parte das sete mulheres que ocupam cargos de liderança dentro da CCMQ – um quadro histórico de protagonismo feminino. Ela aponta que o panorama geral da arte ainda é muito masculino: as mulheres estão presentes em diversos cargos de trabalho, mas as lideranças continuam sendo ocupadas, em sua maioria, por homens. “Acho que é muito novo isso de mulheres estarem assumindo postos de direção, tanto nos museus quanto nesses espaços de artes, acho que é um campo que a gente está chegando, e tem muito espaço para a gente trabalhar”, completa.

Como gestora, Boff é responsável por três equipamentos da Sedac: IEAVi, MACRS e CDE.

O Museu de Arte Contemporânea é a estrela. Atualmente, o seu acervo conta com 2193 obras. “O acervo de qualquer museu é o coração da instituição”, afirma Adriana. Por isso, a gestão está com um projeto de sistematizar o acervo e catalogá-lo de acordo com 50 itens ou critérios.

Boff explica que a equipe pretende trabalhar, a partir do acervo, questões de educação e acessibilidade. Um dos projetos atuais que busca diversificar cada vez mais o catálogo permanente do Museu é o MACRS +D, que foca na aquisição de obras de artistas que não costumam ter tanto protagonismo: mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas, população LGBTQIA+, entre outros.

Sonhos

Os planos e as expectativas para o futuro de Adriana se confundem com os da sua gestão. Após me guiar pela exposição “CÖCÖCÖCÜ”, em cartaz na Galeria Sotero Cosme, ela me contou que o Museu vai crescer. Um projeto, em vigor desde 2020, pretende abrir uma sede própria do MACRS no 4° Distrito, em um prédio cedido pelo Governo do Estado.

O espaço contará com seções expositivas e educativas, além de um jardim de esculturas. O projeto arquitetônico já está pronto, e a pasta espera pelo resultado da licitação das obras. O recurso disposto pelo Governo foi de R$ 3 milhões. A previsão de abertura é para 2024.

As instalações do 4° Distrito funcionarão em paralelo às da CCMQ, segundo Adriana. Enquanto a Casa de Cultura tem um público visitante espontâneo, a nova sede precisará de ações para atrair novos olhares. Um dos objetivos da construção é justamente criar uma rede cultural na região com um equipamento de cultura do Estado, o que não existia até então. “A gente acaba tendo uma missão muito importante de aglutinar todos os projetos culturais que existem ali nesse papel de museu-bairro”, analisa Boff.

Adriana olha para os próximos anos da sua gestão com otimismo. “Eu acho que é um momento bem histórico que a gente está vivendo, não só por sermos sete mulheres aqui na Casa em frente aos institutos, mas pela gente ter secretárias mulheres”. Além de Beatriz Araujo na direção da Sedac, Gabriella Meindrad, mulher trans, é secretária adjunta, e Ana Luisa Fagundes é diretora do Departamento de Artes e Economia Criativa, responsável pelos institutos da pasta.

O sonho de ser artista cresceu, assim como Adriana, e tomou outras proporções. “Eu continuo sendo artista, eu acho que o papel aqui só inverte. Ajudo a formar, a juntar as pessoas, a compor uma programação”, reconhece. “Quero promover para os artistas as oportunidades que eu gostaria de ter se eu estivesse do outro lado do balcão”.

Adriana Boff é artista há muito tempo. Ela mesma vive aquilo que prega. “Eu acho que a arte tem um grande poder de modificar a vida das pessoas”, confessa. Presente em diferentes áreas e produzida das mais diversas formas, foi a arte que a guiou até onde ela está. Ela finalizou a nossa conversa concluindo com o que mais acredita, e que serve de lema para seu trabalho: “a arte como uma ferramenta de auxílio, de modificação de olhar, de percepção, de criatividade, na formação dos públicos… eu acho que isso é muito importante”. Ela pinta o futuro das artes visuais no Estado com as cores mais vivas que conhece.

MOSTRAS DO PRIMEIRO SEMESTRE NO MACRS

CÖCÖCÖCÜ

Desde quinta-feira, 9 de fevereiro, o público está podendo conferir a mostra com resultados da residência Formigueiro, principal ação da 8<SC120,170> edição do Festival Kino Beat. CÖCÖCÖCÜ está em cartaz na Galeria Sotero Cosme no MACRS na Casa de Cultura Mario Quintana. Com obras de Feral Practice, Vicente Carcuchinski, Estevão da Fontoura, Leonardo Brawl, Livia Koeche, Coletivo Grupelho, Moinho Edições, Beto Mohr, Tuane Eggers, Leo Caobelli, Camila Leichter e colaboradores. Segue em cartaz até 26/3, com visitação das 10h às 18h, de terça a domingo, com entrada gratuita.

INCERTEZAS EM GAIA

Mostra com curadoria Sandra Rey nas Galerias Xico Stockinger e Virgilio Calegari - De 16/3 a 18/6.

ENTRE RIOS: SUL TERRA INDÍGENA

Mostra com curadoria de Oendu de Mendonça na Galeria Sotero Cosme - De 19/4 a 9/7.

POSTO

Mostra do artista Santiago Poter na Galeria Augusto Meyer. - De 27/3 a 14/5.

*Supervisão Luiz G. Lopes