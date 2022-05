Adryana e Albert, Andreia e Nahim e Daiana e Mila estão na primeira DR do Power Couple Brasil 6

publicidade

Está formada a primeira DR do Power Couple Brasil 6! A votação aberta foi realizada na Mansão Power, na noite desta quarta-feira (11).

A Prova dos Casais foi a 20 metros de altura, em uma plataforma suspensa que os participantes tiveram que atravessar para encontrar seus parceiros no menor tempo. Com um desempenho rápido, Karoline e Mussunzinho cumpriram o desafio em menos de 40 segundos, e viraram o Casal Power desta semana, com direito a imunidade.

Já Daiana e Mila tiveram o pior resultado na prova (4 minutos e 11 segundos), e foram direto para a DR, acompanhados de Nahim e Andreia, donos do saldo acumulado mais baixo desta semana (R$6.000).

Na votação aberta, houve um empate entre os casais Dinei e Érika e Adryana e Albert, cada um com cinco votos. A missão do desempate ficou nas mãos do Casal Power, que escolheu a cantora e o empresário.

E a primeira DR desta temporada do reality de casais está formada por Adryana e Albert, Andreia e Nahim e Daiana e Mila.

Confira a formação da DR:

Sob o comando de Adriane Galisteu, o Power Couple Brasil 6 vai ao ar de segunda a sexta, às 22h45; e aos sábados, às 22h30, na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e fique por dentro de tudo o que rola no reality de casais.