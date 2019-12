AfroEntes é atração do Chapéu Acústico nesta terça

publicidade

A banda AfroEntes toca, pela primeira vez, no projeto Chapéu Acústico, nesta terça-feira, a partir das 19h, na Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190). A entrada é gratuita ou mediante contribuição espontânea.

AfroEntes surgiu em 2015 e traz um um repertório composto por músicas autorais, mesclando a tradição de matriz africana com sonoridade contemporânea em temas dançantes, reflexivos e afirmativos. A banda é formada por Nina Fola (voz e percussão), Nilson Tòkunbò (Baixo, voz, violão, cavaquinho e percussão) e Edu Pacheco (percussão).

Projeto Chapéu Acústico movimenta o Salão Mourisco, da Biblioteca Pública do Estado, com shows de artistas locais, na iniciativa de não possuir qualquer patrocínio. Os cachês são pagos a partir das contribuições espontâneas, que ocorrem no chapéu, como nas performances de rua, e vão inteiramente para os músicos.