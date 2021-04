Agenda teatral para todas as idades

publicidade

O Festival Ceninha Sul segue com a estreia, nesta quarta-feira, de “Era uma vez: Contos, Lendas e Cantigas”, da Rococó Produções Artísticas. Guilherme Ferrêra assina o texto, direção e divide a atuação com Henrique Gonçalves no espetáculo disponível gratuitamente até o dia 3 de maio, no Facebook do evento.

A dramaturgia inédita revisita as lendas de Aparecida e do Negrinho do Pastoreio, abrindo espaços onde é trabalhada a transversalidade dos elementos das culturas afrodescendente e gaúcha, além da reflexão sobre bullying, diferenças, trabalho infantil e aspectos que auxiliam na formação da identidade. Músicas do Cancioneiro Popular Gaúcho e outras originais são executadas ao vivo, acompanhadas por violão e percussão. Valendo-se de recursos cênicos simples e poucos objetos, a peça abre espaço para a imaginação do espectador.

Na série #EmCasaComSesc, promovida pelo Sesc São Paulo, a atração é “Primeiro Amor”, às 19h, com livre acesso pelo YouTube @sescsp e Instagram @sescaovivo. O ator Marat Descartes parte do texto de Samuel Beckett para narrar a desventura existencial e amorosa de um homem em desajuste completo com a vida em sociedade.

Sob a direção de Georgette Fadel, ele interpreta um típico burguês improdutivo, ocioso e em desacordo com os valores de sua classe, da qual recebe o julgamento de ser inútil, perdedor e vagabundo. Sempre recluso em seu quarto escuro, ele é obrigado a sair de casa com a morte do pai, passando a vaguear entre cemitérios e outras paisagens mórbidas, até ser surpreendido por Lulu – com quem esse anti-herói viverá seu único amor. Após a apresentação haverá bate-papo.