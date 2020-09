Agenda teatral reserva muitas atrações de qualidade

publicidade

Na programação da edição online do 6o Festival BB Seguros de Blues e Jazz, que começou neste sábado adaptado ao momento atual, com shows gravados e segue até 14 de novembro, as crianças podem curtir A Hora da História, todos os domingos, às 11h. Neste dia 27, a atração é a Cia. Da História!, que mescla narrativa, música e teatro, e cujo trabalho é voltado ao universo folclórico e poético brasileiro. A transmissão, com acesso gratuito, será no Facebook @festivalbbseguros e Youtube @festivalbbsegurosdebluesejazz.

Eleita pelo júri popular do Festival de Teatro Online Em Tempo Real do Rio de Janeiro, como melhor peça dramática, “Pandas ou Era uma vez em Frankfurt”, faz apresentação única hoje, às 19h, pelo YouTube da Cia Banquete Cultural, com ingresso solidário. Um casal de desconhecidos acorda na mesma casa, trazendo apenas fragmentos da noite anterior e um precisa do outro para montar um grande quebra-cabeça de sentimentos e memórias. A obra é uma adaptação de “A História dos Ursos Pandas”, do dramaturgo romeno, Matei Visniec, que é contada por um saxofonista que tem uma namorada em Frankfurt.

Terceiro espetáculo do Coletivo Paralelas, “A Protagonista” reflete sobre a livre atuação da mulher em uma sociedade tomada por vigilância e opressão, com apresentações de sextas a domingos, sempre às 20h, pela plataforma Zoom. Uma atriz convidada, que não ensaiou o espetáculo, chega para viver a experiência de uma nova funcionária em um ambiente de trabalho virtual. No decorrer da trama, ela se relaciona com as funcionárias antigas da empresa, vividas pelas atrizes fixas da montagem. Em um jogo que mistura ficção e realidade, essas mulheres entrelaçam suas histórias a partir de questões atravessadas por esse momento de relações e trabalhos remotos. Para assistir, é necessário preencher o formulário disponível na bio do Instagram @coletivoparalelas ou solicitá-lo via e-mail contato.coletivoparalelas@gmail.com, informando o dia que deseja que seu ingresso seja reservado.

Às 21h30min, pela série Teatro@EmCasaComSesc, Esther Góes apresenta “As Mulheres e Aristófanes”, com participação de seu filho, Ariel Borghi e direção de Marcio Aurelio. Para a criação do espetáculo, a dupla partiu de trechos das peças do dramaturgo grego Aristófanes (447 A.C.- 386 A.C.) que tratam das mulheres. Nessa conversa feminino-masculina, o confinamento das mulheres no lar, na antiga Grécia, se confunde com o confinamento da atual pandemia. Com surpreendente atualidade, os textos ilustram a necessidade de sair de casa e o desejo de igualdade entre homens e mulheres, ontem e hoje. Para maiores de 14 anos, a transmissão ocorre pelo Youtube @sescsp e Instagram @sescaovivo, com entrada franca.