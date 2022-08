Além de concorrer ao VMA 2022, Anitta é confirmada como atração da premiação

publicidade

Anitta segue dando passos largos para ampliar cada vez mais sua carreira fora do Brasil. Após ser indicada ao VMA 2022, agora a cantora foi oficializada como uma das atrações no palco principal da premiação musical.

Nesta sexta-feira (5), ela foi anunciada ao lado de outros grandes nomes da música mundial como o colombiano J Balvin, o DJ Marshmello, o cantor Khalid e a banda Panic At the Disco. "Não poderíamos estar mais empolgados para compartilhar que Anitta vai se apresentar no VMA 2022. Você não vai querer perder", escreveu a MTV dos EUA.

A emissora de TV gringa, que exibe o evento, ainda chamou Anitta de "rainha brasileira". Animada, Anitta compartilhou a notícia com os fãs nas redes sociais: "Vamos nessa", publicou ela.

A cantora é a primeira artista brasileira indicada por carreira solo ao VMA, já que anteriormente Any Gabrielly concorreu com o grupo Now United. Ela concorre na categoria de música latina com o mega hit Envolver. Ainda não se sabe qual será o repertório de Anitta na premiação, mas fãs apostam que ela deve cantar um medley de Envolver, com alguma nova aposta, como Lobby, música em parceria com a icônica rapper Missy Elliott.