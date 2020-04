Alerta Aeroporto revela bastidores de terminal colombiano

publicidade

No “Alerta Aeroporto” que vai ao ar hoje, às 22h30min, o foco são novas ações da polícia antidrogas no Aeroporto Internacional El Dorado, em Bogotá (Colômbia). No décimo episódio da segunda temporada, o apresentador Cesar Filho conta a história de dois casais de viajantes com grande diferença de idade entre eles e comportamento estranho, demonstrando um nervosismo incomum.

Desconfiada, a polícia colombiana decide levá-los para uma inspeção,na sala de escaneamento corporal e o que acaba descobrindo é surpreendente. Também no programa, duas passageiras com destino à França que são suspeitas de tentar transportar substâncias ilícitas em suas bagagens. Para solucionar a situação, é necessário saber qual é a ligação que existe entre elas. Por fim, uma mãe acompanhada da filha menor de idade é interceptada pelo setor de migração do terminal, em virtude da documentação conter irregularidades. O público irá conferir se a passageira consegue ou não reunir os documentos necessários a tempo de pegar o voo.