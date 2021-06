Alexandre Caldi e Quarteto Metacústico lançam hoje o disco “Buarqueanas”

publicidade

O saxofonista e flautista Alexandre Caldi lança nas plataformas de música o álbum “Buarqueanas”, nesta quarta-feira, numa homenagem a Chico Buarque, três dias antes do aniversário do compositor carioca, celebrados no dia 19 de junho. O novo trabalho, editado pela gravadora Biscoito Fino, traz arranjos originais, nos quais os sopros são acompanhados pelo quarteto de cordas Metacústico, formado por Thiago Teixeira e Luísa Castro (violinos), Diego Silva (viola) e Daniel Silva (violoncelo).

“Buarqueanas” é uma alusão ao termo Bachianas, cunhado por Heitor Villa-Lobos para a série de obras que fez em homenagem ao compositor alemão Johann Sebastian Bach. Em sua homenagem, Caldi utiliza referências da música de concerto. Requisitado como arranjador por algumas das mais importantes orquestras dos país, o músico tem trazido para os seus trabalhos o aprendizado adquirido nessas experiências.

"Nunca me conformei com a ideia, divulgada por curiosos e às vezes até por músicos profissionais, de que Chico Buarque seria melhor letrista do que músico. Apesar de sua indiscutível habilidade com as palavras, provada nas parcerias com Tom, Edu, Francis e tantos outros, e que se estende à literatura, sempre reconheci, nas canções em que Chico é o único autor, um refinamento peculiar na arquitetura de suas melodias e harmonias”, pontua Alexandre Caldi. Para ele, o grande desafio ao criar arranjos para tantas melodias incríveis, foi mostrar que elas prescindem das letras para atrair o ouvinte.

Nas 11 faixas, ele se reveza entre a flauta e os saxofones tenor, alto e soprano. A seleção inclui canções como “Joana Francesa”, “Tanto Amar” e “Noite dos mascarados”. A capa do disco é de Marina Lutfi, sobre um quadro de seu pai Sérgio Ricardo, músico, compositor, ator e diretor de cinema falecido em julho do ano passado. Sérgio e Chico eram grandes amigos.