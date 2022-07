Alexandre Pires & Seu Jorge se preparam para três shows em Porto Alegre

publicidade

Após estreia mundial com shows em arenas de Portugal, Seu Jorge e Alexandre Pires seguem pelo Brasil com o repertório da turnê do projeto “Irmãos”. Agora em Porto Alegre com duas datas já esgotadas (nos dias 27 e 28 de julho). Os ingressos para o dia 26 de julho ainda estão disponíveis e podem ser garantidos pela plataforma Sympla. Os shows serão no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685), às 21h.

Seu Jorge e Alexandre Pires prometem desfilar, em mais de 2h, repertório repleto de clássicos de suas carreiras, além de versões para Tim Maia, Legião Urbana, entre outros. O espetáculo é bem informal, intimista e conduz os fãs a caírem no samba e pagode, entre bate-papo sempre num tom descontraído e alegre.

O nome “Irmãos” é, precisamente, uma homenagem à história de amizade e união entre os artistas, que agora realizam um sonho antigo e dão vida a um projeto há muito desejado por meio da música. Este é um projeto inédito criado durante a pandemia pelos artistas após uma das lives mais assistidas no YouTube, com mais de 14 milhões de visualizações.