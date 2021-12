Aline, Dynho, Mileide e Solange são indicados para a décima segunda Roça de "A Fazenda 13"

publicidade

Aline Mineiro, Dynho Alves, Mileide Mihaile e Solange Gomes foram indicados para a décima segunda Roça de A Fazenda 13. A votação, ao vivo, foi realizada na noite desta terça-feira (8).

Campeã da Prova de Fogo, Sthe Matos foi em busca dos Poderes da Chama e ficou com a Amarela para si: "O dono deste poder deve escolher entre ficar imune à formação da Roça e ganhar R$ 10 mil".

Sem pensar muito, a influenciadora preferiu ter a chance de continuar mais uma semana no reality show. Na sequência, ela entregou a Chama Vermelha a Dynho.

Como Fazendeiro, Rico Melquiades indicou Dynho Alves direto para a Roça: "Está na hora de encarar o público", declarou.

Feito isso, a votação seguiu para definir o segundo roceiro. Nessa etapa, os moradores da Baia não poderiam ser votados.

A votação foi acirrada entre Bil e MC Gui, mas, com quatro votos, o modelo ocupou o segundo banquinho da Roça.

Como o peão mais votado, Bil puxou Aline da Baia para ocupar o terceiro lugar.

Assim, a peoa iniciou o Resta Um e salvou Marina. Os demais peões seguiram a dinâmica da mesma forma.

Solange Gomes sobrou no Resta Um e completou a Roça. No entanto, Galisteu anunciou que estava na hora de revelar o Poder da Chama Vermelha:

"O dono deste poder deve trocar um dos roceiros (menos o indicado pelo Fazendeiro) por um peão da sede ou da Baia".

Com uma grande responsabilidade em mãos, Dynho salvou Bil da Roça e colocou Mileide no lugar do peão.

Por ter sobrado no Resta Um, Solange vetou Mileide de participar da Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (8). Assim, a influenciadora é a primeira confirmada na Roça.

