Alok chega a Porto Alegre com show da turnê mundial

O DJ e produtor musical Alok chega em Porto Alegre neste sábado, às 23h30min, na Provocateur (rua Silva Jardim, 331), para show da sua turnê mundial. Os ingressos custam R$ 400 e estão à venda no site VamoApp.

Alok é um dos nomes da música eletrônica que mais se destacam no cenário contemporâneo. Ele já foi eleito duas vezes consecutivas o Melhor DJ do Brasil, assim como foi escolhido pela revista britânica "DJ Mag" como o 19º melhor do mundo em sua lista de Top Dj.

Este ano, ele se tornou o único brasileiro a se juntar à lista inédita da Billboard com os 100 melhores DJs do mundo, o Billboard Dance 100. Ele ficou na 72ª posição, além de se tornar o único do Brasil a alcançar a marca de 320 milhões de streaming no Spotify.

Na plataforma, Alok se tornou o primeiro brasileiro a estar presente no TOP 100 Global com os hits "Hear Me Now", "Never Let Me Go", "Big Jet Plane" e o recém-lançado "Ocean".