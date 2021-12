Alok doa R$ 100 mil para vítimas das fortes chuvas no sul da Bahia

publicidade

Alok anunciou nesta segunda-feira (27) a doação de R$ 100 mil em ajuda para as áreas afetadas pelas fortes chuvas no sul da Bahia. De acordo com o artista, o valor foi transferido para a ONG Ações da Cidadania contra a Fome.

"Estou doando 100 mil reais através do Instituto Alok para ajudar a socorrer as famílias atingidas pelas enchentes no sul da Bahia. O recurso foi transferido para a instituição Ações da Cidadania contra a Fome que está atuando na linha de frente.", escreveu o famoso, no Twitter.

Estou doando 100 mil reais através do @AlokInstituto para ajudar a socorrer as famílias atingidas pelas enchentes no sul da Bahia.



O recurso foi transferido para a instituição Ações da Cidadania contra a Fome que está atuando na linha de frente. — Alok (@alokoficial) December 27, 2021

Muitos famosos usaram as redes sociais, hoje, para anunciar ajuda às regiões afetadas pelas fortes chuvas na Bahia. Pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 470 mil pessoas foram atingidas pelas tempestades no sul do estado. Duas barragens se romperam e 100 cidades decretaram estado de emergência. Ao todo, mais de 31 mil moradores estão desabrigados.