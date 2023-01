Alok lança seu primeiro single do ano e traz parceria com vencedor do "The X Factor" do Reino Unido

publicidade

Alok dá as boas-vindas ao ano novo com o lançamento de "Work With My Love", faixa dançante que traz a atmosfera dos tempos da disco music e pretende colocar todos os corpos para se agitarem nas pistas de danças espalhadas pelo mundo. O single foi divulgado na sexta-feira, dia 13, no canal do YouTube de Alok. O trabalho é uma parceria entre o brasileiro e o vencedor da edição de 2012 do reality show "The X Factor" do Reino Unido, James Arthur.

A nostalgia vai tomar conta dos saudosos pelo início dos anos 2000 ao ouvir o trecho de "Lola's Theme" dos Shapeshifters -que por sua vez samplearam de "What about my love" do R&B de 1982 de Johnnie Taylor- logo na introdução de "Work With My Love".

A mistura house disco produzida por Alok coloca os ouvintes diante de um trabalho moderno, mas com um pé no retrô através da base rítmica que marca a canção do começo ao fim, despertando a sensação do "estranho conhecido": "a música é nova, mas parece que já foi ouvida em algum lugar", alguns poderão observar. “Essa música traz mais um pouco do meu lado pop, sou DJ mas transito na música como um todo, não só na eletrônica, tenho certeza de que as pessoas vão curtir muito essa parceria com o Jame Arthur”, declara o artista que é um dos brasileiros mais ouvidos no mundo - considerando que em 2022, das 10 músicas do Brasil mais curtidas no mundo, 5 são de Alok.



James Arthur é um cantor e compositor conhecido por suas baladas amorosas e que soma aproximadamente 05 bilhões de streams nas plataformas digitais. "Estou orgulhoso em apresentar ao público esse trabalho feito com Alok. No momento em que ouvi a faixa, fiquei ansioso para lançar e conferir a reação das pessoas. Espero que todos fiquem tão animados quanto eu estou".

"Work With My Love" vem para integrar a levada de singles internacionais que tem alcançado bons desempenhos nos charts internacionais. "Deep Down" que permaneceu semanas consecutivas no topo da parada dance da Billboard e "All by myself" que tomou conta das ondas de rádio ao redor do globo.

Confira o lyric video: