"Alucinação Um Concerto Bárbaro" celebra trajetória musical de Belchior

A trajetória musical de Belchior, falecido em maio de 2017, será celebrada no show "Alucinação Um Concerto Bárbaro" neste final de semana em Porto Alegre. Sob o comando da Banda Radar e Jarbas Homem de Mello, o espetáculo ocorre no Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80), às 21h no sábado e às 18h no domingo.

O show tem duração de 90 minutos e traz um repertório com os inesquecíveis clássicos do rapaz latino-americano como "Paralelas", "Alucinação", "Medo de Avião", "Como Nossos Pais" e "Galos, Noites e Quintais".

Quem dará voz às músicas é o cantor Jarbas Homem de Mello ao lado da Banda Radar, que tocou em mais de mil shows e gravou discos por mais de uma década com Belchior.

Músicas representativas

Segundo Jarbas, "Alucinação - Um concerto Bárbaro" tem como base o repertório do último disco de Belchior gravado nos anos 90. "Vale lembrar que esse projeto surgiu do intenso amor que reuniu todos. Belchior deixou um legado de muita paixão e conversar sobre essa ideia de reunir velhos amigos foi muito fácil", recordou o cantor.

Sérgio Zurawski e João Mourão, integrantes da Banda Radar e diretores do show, comentaram que as músicas escolhidas para o show são as mais representativas da carreira de Belchior e esperam repetir a mesma experiência que tinham com o colega de palco.

"Em cena será o Jarbas com a sua visão da obra e sua energia artística e a Banda Radar, com sua experiência única de ter acompanhado Belchior. Todos unidos pela alegria de fazer música e pela profundidade destas canções que serão eternas", disse João.

"Com o detalhe que já estivemos juntos na estrada em outras eras no Rio Grande do Sul, Belchior, Jarbas (então como produtor) e a Banda Radar", completou.

Para Sérgio, Belchior foi um mestre na difícil escolha de "viver de arte". "Eu agradeço muito a vida pela oportunidade de ter convivido, trabalhado e ter sido parceiro dele. O tempo todo que tocamos juntos ele se colocava como o cantor da banda. Nunca se colocou como o artista, o inacessível", relembrou.

"Companheiros na estrada, no estúdio, nas baladas. Um cara que acreditava no talento das pessoas e na capacidade de cada um de fazer o seu melhor", concluiu.

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site Uhuu e nas bilheterias do Teatro do Bourbon Country, no Auditório Araújo Vianna e do Teatro Feevale.

Confira os valores:

Platéia Baixa: R$ 160

Camarote: R$ 160

Platéia Alta: R$ 120

Mezanino: R$ 80

Galerias: R$ 70