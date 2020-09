Ana Beatriz Nogueira celebra 35 anos de carreira com solo virtual

publicidade

A série Teatro #emcasacomsesc tem como atração nesta sexta, a partir das 21h30min, “Um Dia a Menos”, a partir da adaptação de conto homônimo de Clarice Lispector, pelo YouTube @sescsp e Instagram @sescaovivo. Ana Beatriz celebra 35 anos de trajetória artística com este solo, dirigido por Leonardo Netto.

A peça acompanha a história de Margarida, uma mulher às vezes engraçada, às vezes patética, que traz uma humanidade à flor da pele. A personagem vive só, desde que sua mãe morreu, na mesma casa onde nasceu e cresceu. Ela cumpre seus rituais diários, esquenta sua comida, almoça, torce para que o telefone toque, e vai buscando o que fazer até a hora do jantar, quando finalmente anoitece e pronto, um dia a menos. Até que, esgotada pela repetição infinita, a personagem tem um rompante inesperado. Em tom intimista e com economia de recursos, a agtriz utiliza apenas uma poltrona, uma mesa de apoio e um telefone para chegar ao essencial do teatro: o ator e a ideia central contida no texto. A classificação etária é de 14 anos.