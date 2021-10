Ana Hirata é a quarta eliminada do Top Chef Brasil 3

publicidade

O quarto episódio do reality gastronômico Top Chef Brasil 3 começou do jeito que o público gosta: com muito fogo nas panelas! Logo no primeiro desafio da noite, os chefs tiveram que mostrar muita versatilidade no Teste de Fogo.

Divididos em três equipes, os participantes receberam a missão de criar um menu degustação usando diversos tipos de corte suíno. Mas, nem todo muito conseguiu se dar bem e os piores pratos encararam o temido Desafio de Eliminação.

Na hora de preparar o prato "padrão Top Chef" apenas com produtos baseados na cesta básica do brasileiro, a escolha de Ana Hirata não convenceu os jurados e ela deixou a competição e a disputa pelo prêmio de R$ 300 mil.

Em contrapartida, o chef Djalma Victor Santos surpreendeu com a receita "Brasil de Cabo a Rabo" e conquistou a cobiçada Faca de Ouro, o que lhe dará vantagem no próximo episódio.

E agora, como ficará a competição após a saída de Ana? Não perca os próximos episódios da terceira temporada do Top Chef Brasil, que vai ao ar toda sexta-feira, logo após A Fazenda 13.